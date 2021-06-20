Ardahan’da son yılların en büyük yatırımı

Ardahan Belediye Başkanı Fark Demir’in büyük gayretleriyle Ardahan, ilk defa sıcak asfaltla tanıştı. Son yılların en büyük yatırımı olarak adlandırılan yol yapım çalışması halk arasında büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Vatandaşlar, belediyenin çalışmalarından ve hizmetlerini takdir ediyor. Ardahan’da Belediyenin yoğun yol asfalt çalışmaları nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı.

Ardahan’da işsizliği bitirip istihdam sağlamak için seferber olan Başkan Demir, altyapı ve yol çalışmalarını da büyük önem veriyor. Kardeş Belediye protokolü çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesinden Ardahan’a 6 milyonluk kaynak ile toplam 8 km sıcak asfalt serim çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Fen İşleri Müdürü Seçil Avşar ve Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer’le Atatürk Mahallesindeki stabilize yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi ve bilgi aldı.

Belediye ekipleri, vatandaşların konforlu seyahat imkanına kavuşması için kent merkezine sıcak asfalt dökmeye başladı. 8 kilometre yol boyunca dökülecek olan sıcak asfalt halka kolaylık sağlayacak. Belediye ekipleri tarafından sıcak asfalt çevre yoluna ara cadde ve sokaklara dökülmeye devam edecek. Ardahan halkı da yapılan çalışmalardan oldukça memnun olduğunu ifade etti.

Belediye ekipleri tarafından kentin ulaşım ağına güç kazandıracak olan çalışmaların 7/24 saat aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.