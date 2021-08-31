Ardahan’da şehitlik onarıldı

Ardahan Valiliği şehitlik alanında tamir, bakım ve onarım çalışmaları yaptı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in talimatıyla Ardahan Şehitliğinde başlatılan bakım-onarım çalışması tamamlandı. Vali Öner, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Vali Yardımcıları Cem Gümrükçü ve Mustafa Gürbüz ile birlikte Şehitliği ziyaret ederek incelemede bulundu.

Bakım-onarım çalışmasıyla Şehitliğin, şehitlerin anısına ve hatıralarına yakışacak bir konuma getirildiğini belirten Vali Öner, “Ağır kış şartları sebebiyle Şehitliğimizde bozulmalar meydana gelmişti. İl Özel İdaremiz aracılığıyla gerekli bakım-onarım çalışmasını yaptık. Anıt kısmında, tören alanında, duvarlarında ve kapısında gerekli iyileştirmeler yapıldı. Çevre düzenlemesiyle birlikte çalışmalar tamamlanarak, şehitlerimizin aziz hatıralarına yakışacak bir hale getirildi. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.