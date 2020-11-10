Ardahan’da polislerden Kızılay‘a kan bağışı

Ardahan Emniyet Müdürlüğü personeli Kızılay Kan Merkezi’nin kampanyasına katılarak, kan bağışında bulundu.

Kızılay Haftası kapsamında kan bağışında farkındalık oluşturmak amacıyla Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında Türk Kızılay yetkilileri Kan Bağışı standı açtı. Ardahan İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal başta olmak üzere tüm Emniyet personeli Kan Bağışına destek oldu.

Kızılay Ardahan Kan Merkezi yetkilileri, "Onlar bizim hayatlarımızı korudukları gibi kanları ile de canlarımıza katkıda bulunuyor. Onlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yapılan açıklamada, Emniyet personeline teşekkür edilerek, "Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte bir kan bağışı organizasyonu yapıyoruz. Onlar bizim hayatlarımızı korudukları gibi kanları ile de canlarımıza katkıda bulunuyor. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı gibi diğer kurumlarımızın da hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Tabi vatandaşlarımız da bu konuda hassasiyet göstermelidir. Korona virüs pandemisi dolayısıyla Kızılay Kan Merkezi stoklarımızda ciddi düşüşler yaşanıyor. Bu dönemde tüm kurumlarımız ve vatandaşlarımızdan kan bağışına hassasiyet göstermesini istiyoruz. Kan bağışı düşüyor ama kan ihtiyacında bir düşüş olmuyor. Herkesi kan bağışına bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.