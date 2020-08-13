Ardahan’da Orman Yangınlarıyla Mücadele toplantısı gerçekleştirildi

Ardahan’da Vali Hüseyin Öner Başkanlığında Orman Yangınlarıyla Mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Ardahan’ın mevcut orman varlığı, son yıllarda yaşanan yangınlar ve alınacak tedbirler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan’da orman yangınları konusunda ciddi sorunların olmadığını ancak, her türlü tedbirin alınmasının önemli olduğunu belirterek, üzerine sorumluluk düşen kurumların bu konuda çalışma yapması yönünde talimatlarda bulundu.

Toplantıda ayrıca, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından sunum yapılarak orman bölgeleri ve alınacak tedbirler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.