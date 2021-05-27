banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Maske takmak sona erecek! İşte plan...
Maske takmak sona erecek! İşte plan...
Defne Samyeli'den Sedat Peker açıklaması!
Defne Samyeli'den Sedat Peker açıklaması!
İSO 500'de isminin gizlenmesini isteyen beşinci sıradaki şirket kimin?
İSO 500'de isminin gizlenmesini isteyen beşinci sıradaki şirket kimin?
Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı
Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı

Ardahan’da muhteşem Süper Ay manzarası

Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ardahan’da güzel görüntü oluşturdu.

ARDAHAN 27.05.2021, 00:15
Ardahan’da muhteşem Süper Ay manzarası

Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ardahan’da güzel görüntü oluşturdu.

Ay’ın normalden daha büyük ve parlak göründüğü ender gök olaylarından olan Süper Çiçek Kanlı Ay, Ardahan’da da görüntülendi. Normalden daha parlak ve büyük gözlemlenebildiği bu doğa olayına tanıklık etmek isteyen vatandaşlar evlerinin balkonuna çıktı. Ay normalden daha büyük ve daha parlak görüntüsüyle kendini gösterirken, tüm görkemiyle görüntülemek isteyen Özgür Furkan Yıldız, ’’Dolunay çıktı ve görmüşken bu anı da görüntülemek istedik. Gerçekten de çok huzur verici görüntü.’’ dedi.
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu