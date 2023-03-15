Ardahan’da muhtarlar şap konusunda bilgilendirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde şap hastalığını önlemek için bir dizi karar aldı. İlkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde hayvan hareketliliği durdurulduğunu bildirdi.

Ardahan’da da Vali Yardımcısı Semih Cembekli başkanlığında mahalle ve köy muhtarlarının da katılımıyla değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Cembekli, SAT-2 serotipi şap hastalığının yayılmasını önleyici tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Cembekli ayrıca, hastalıkla ilgili veteriner hekimler tarafından muhtarların bilgilendirildiğini söyledi.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, İl Müdür Yardımcısı Dr. Turgay Şişman ve tüm şube müdürleri katılım sağladı. Toplantıda ayrıca 2023 yılı çalışmalarıyla ilgili sunum yapıldı.