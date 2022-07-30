Ardahan’da Millet Bahçesi çalışmaları devam ediyor

Ardahan’ın en geniş yeşil alanları arasında yer alacak olan Aziziye Kışlasının Millet Bahçesine dönüştürülme çalışmaları devam ediyor.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Millet Bahçesi yapım sahasında incelemelerde bulunarak, tescilli tarihi binaların restorasyon çalışmalarını da denetledi. Kura nehri kenarında, Ardahan kalesinin karşısında ki 70 bin metrekarelik Aziziye Kışlasının Millet Bahçesine dönüştürülme çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde ihaleyi alan yüklenici firma tarafından, kışla içerisindeki tarihi binaların çatı yapımı, sıva raspası, duvarların doğal haline dönüştürülmesi, FRP ve enjeksiyonlu güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Vali Hüseyin Öner, alanda yürütülen çalışmaları denetledi ve çalışmaların gidişatı hakkında bilgi aldı.

Tarihi binaların, dokusuna uygun restore edildiğini belirten Vali Öner, binaların restorasyonunun tamamlanmasıyla birlikte Millet Bahçesinin, hem Ardahan Kalesi hem de Kura Nehri ile entegre olarak, içerisinde kent müzesi, kütüphane, kıraathane, güzel sanatlar fakültesi, butik otel, devlet konuk evi, valilik çalışma ofisi ve çay bahçeleriyle birlikte Ardahan halkının hizmetine sunulacağını söyledi.

Vali Öner ayrıca, Millet Bahçesi projesiyle ilgili olarak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığının çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.