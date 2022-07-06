Ardahan’da "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" tanıtıldı

Ardahan’da Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım Müdürlüğü arasında; Tarım, hayvancılık ve laboratuvar hizmetleri alanında mesleki ve teknik eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Tarım ve Orman ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında tarım alanında meydana gelen gelişmelerin takip edilmesi, tarım ve gıda sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı. Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programda, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ile Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz çalışmaya ilişkin basın mensuplarını bilgilendirdi.

Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıklarının 2023 hedefleri doğrultusunda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine destek vermek, Türkiye’nin tarım ülkesi olma özelliğini gelişen teknolojilerle güçlendirmek amaçlarıyla güçlerini birleştirdiğine işaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Bulut, ’’Bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle özellikle gençlerin, tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için ülkemiz topraklarında eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen birey olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bilindiği üzere ülkemiz son yıllarda tarım sektörünün yasal ve kurumsal çerçevesini güçlendirmeye yönelik ilerleme kaydederken, üreticilerimizin de rekabetçi piyasa koşulları karşısında ayakta kalabilmelerini sağlayacak tedbirler alarak üretimin devam etmesi için çaba sarf etmektedir."

Cineviz de protokolün hayırlar getirmesini temenni ederek, "Ülkemizin 2023 hedeflerine doğru yaptığımız bu çalışma Ardahan için son derece önemli bir çalışma oldu. Bu çalışmamızda emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.