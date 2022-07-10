Ardahan’da Kurban Bayramı programı

Ardahan’da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Düzenlenen bayramlaşma programına katılan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, ardından Jandarma ve Emniyet uygulama noktaları ile Devlet hastanesi ve 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.

Tarihi Kongre Binasında düzenlenen bayramlaşma programına katılan Vali Öner, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler, STK ve siyasi parti temsilcileri ve basın mensupları ile bayramlaştı.

Bayramlaşma programının ardından Vali Hüseyin Öner, AK Parti İl Başkanı Kaan Koç, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ile birlikte, Şavşat yolu Yokuşdibi Jandarma Kontrol noktasını ziyaret ederek, görevli polis ve jandarma personelinin bayramını tebrik etti ve ekiplerin trafik uygulamasına eşlik etti. Durdurulan araçlarda ki vatandaşlarla da sohbet eden Vali Öner, sürücülere ve yolculara iyi bayramlar diledi ve şeker ikramında bulundu.

Vali Öner daha sonra, Ardahan Devlet Hastanesini ziyaret ederek acil servis ve yataklı servislerde tedavi gören vatandaşlarımız ile sağlık personelinin bayramını kutladı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nü de ziyaret eden Vali Öner, bayramı görev başında karşılayan personelin bayramını tebrik etti.