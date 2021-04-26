Son Dakika
Ardahan’da kurallara uymayanlara ceza yağdı
Ardahan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye para cezası kesildi.
ARDAHAN 26.04.2021, 11:47
1
Ardahan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye para cezası kesildi.
Ardahan’da hafta sonu yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 12 kişiye para cezası verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.Hafta sonu gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 12 kişiye, 37 bin 800 lira para cezası uygulandı.