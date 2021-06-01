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Ardahan’da kendiliğinden yetişen 19 bin 800 kök kenevir bitkisi imha edildi

Ardahan’ın Posof ilçesinde 19 bin 800 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi.

ARDAHAN 01.06.2021, 09:43
Ardahan’da kendiliğinden yetişen 19 bin 800 kök kenevir bitkisi imha edildi

Ardahan’ın Posof ilçesinde 19 bin 800 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi.

Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Doğrular ve Asmakonak köyleri bölgesinde jandarma ekipleri tarafından narkotik gezi planı çerçevesinde icra edilen çalışmalar neticesinde arazide kendiliğinden yetişmiş vaziyette 19 bin 800 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verildi.

Talimatlar doğrultusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibince yapılan incelemede kenevir bitkilerinin kendiliğinden yetiştiği ve herhangi bir bakımın yapılmadığı belirlendi. Söz konusu kenevir bitkileri imha edildi.
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