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Ardahan’da kendiliğinden yetişen 10 bin 400 kök kenevir bitkisi imha edildi

Ardahan’ın Posof ilçesinde 10 bin 400 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi.

ARDAHAN 27.05.2021, 10:28
Ardahan’da kendiliğinden yetişen 10 bin 400 kök kenevir bitkisi imha edildi

Ardahan’ın Posof ilçesinde 10 bin 400 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi.

Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Yurtbekler köyü bölgesinde jandarma ekipleri tarafından narkotik gezi planı çerçevesinde icra edilen çalışmalar neticesinde arazide kendiliğinden yetişmiş vaziyette 10 bin 400 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verildi.

Talimatlar doğrultusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibince yapılan incelemede kenevir bitkilerinin kendiliğinden yetiştiği ve herhangi bir bakımın yapılmadığı belirlendi. Söz konusu kenevir bitkileri imha edildi.
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