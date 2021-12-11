Ardahan’da kedi ve köpekler kayıt altına alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında kedi ve köpeklerin kimliklendirilerek kayıt altına alınması yetkisinin devrine ilişkin protokol "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması” protokolü Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş ile Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül tarafından imzalandı.

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş, İl Müdür Yardımcıları Dr.Turgay Şişman ve Soner Fuat Yılmaz, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Savaş Ayırkan ile Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül’ün hazır bulunduğu imza töreninde imzalanan protokol kapsamında sahipli kedi ve köpeklerin mikroçip ile kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması işlemleri, Ardahan ilinde yetki verilen serbest veteriner hekimler tarafından yürütülecek.