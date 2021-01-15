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Ardahan’da karla mücadele çalışması
Ardahan’da akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.
ARDAHAN 15.01.2021, 12:21
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Ardahan’da akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.Ardahan Belediyesi ekiplerince vatandaşların kar yağışından etkilenmemeleri için sabahın ilk ışıklarında kaldırımlarda kar temizleme ve yollara tuzlu kum atıldı.
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|35
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|17
|33
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|18
|30
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|17
|26
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|17
|24
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|18
|24
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|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
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|22
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|22
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|21
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|17
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|13
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|31
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|30
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|28
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|17
|27
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|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
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|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
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|32
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|32
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|17
|30
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|17
|29
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|15
|26
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|17
|26
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|26
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|18
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|18
|23
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|18
|22
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|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
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|16
|12
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|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
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|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
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|18
|15
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|18
|12
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