Ardahan’da karla mücadele çalışması

Ardahan’da akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.

Ardahan Belediyesi ekiplerince vatandaşların kar yağışından etkilenmemeleri için sabahın ilk ışıklarında kaldırımlarda kar temizleme ve yollara tuzlu kum atıldı.