Ardahan’da Kadın kursiyerler örnek oldu

Ardahan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki gönüllü kadın, kursiyer ve usta öğreticiler, depremzedeler için harekete geçti. Gönüllü olarak bir araya gelen kursiyerler depremzedeler için yetişkin ve çocuk kıyafetleri dikmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen iki büyük deprem sonrasında Ardahan’da başlatılan yardım seferberliği devam ediyor. Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen el sanatları kurslarına katılan kadın kursiyerler depremzedeler için harekete geçti.

30 kişilik ekip, kumaşlarla ve dokumalarla depremzede vatandaşlar için kıyafet dikmeye başladılar. El emeği ile hazırlanan yetişkin ve çocuk kıyafetleri afet bölgesindeki depremzedelere ulaştırılacak. Aralıksız çalışan kursiyer kadınlar depremzedeler için canla başla üretim yapıyor.

Kursiyerlerin ördüğü berelere ise bazı çocuklar biriktirdikleri harçlıklarını koyarak depremzedelere gönderiyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mesut Yolcu, ’’Gönüllü usta öğreticiler ve gönüllü kursiyerler Halk Eğitimi Merkezinde iç çamaşırı, pijama takımları ve eşofman takımları dikiyor. Deprem bölgesine ihtiyaç duyuldukça sürekli dikime devam edilecek. Daha önce de el dokuması atkı bere eldiven çorap dikilerek AFAD’a teslim edildi. Depremin ilk günlerinde de yine toplamda 35 bin TL’lik battaniye, ısıtıcı, çocuk bezi, çocuk maması, kaban, bot, kıyafet temin edilerek AFAD’a teslim edildi. Bu hakikaten başka bir duygu ve herkes kendini depremzedelerin yerine koyarak buraya geliyor. Ekibimiz, gönüllü kadınlar, bizim kursiyer ve usta öğreticilerden oluşuyor." diye konuştu.