Ardahan’da izinsiz ağaç kesimine gözaltı

Ardahan’da kaçak ağaç kesen iki kişi ağaçlarla birlikte suçüstü yakalandı.

Göle ormanlarında kaçak ağaç keserek traktörlere yükleyen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Samandöken köyünde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Samandöken Köyünde ikamet eden 2 şüpheliyi ormanlık alandan 8 ton sarıçam ağacını kaçak olarak kesip kendilerine ait 2 traktör ile taşıdığını tespit etti. Ekiplerce düzenlenen operasyonda kaçak olarak ormandan kesilen 8 ton sarıçam ağacı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor.