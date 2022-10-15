Ardahan’da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında, İl Koordinasyon Kurulu 2022 Yılı 4. dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, kurumların kentte gerçekleştirdiği projeler değerlendirildi. Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının bölge müdürleri, sorumlu oldukları alanlardaki çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Vali Hüseyin Öner, yatırımcı kuruluşların bir önceki dönemde yaptıkları yatırımları değerlendirmek ve koordinasyonu gerektirecek hususları tespit ederek gereğini yapmak amacıyla 2022 yılının dördüncü toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi. Toplantıda kentteki son verileri paylaşan Vali Öner, yatırımcı kuruluşların yatırım izleme raporlarına göre Ardahan’da 27 kuruluşa ait 227 proje bulunduğunu, bu projelerin toplam proje tutarı 3 milyar 339 milyon 210 bin TL’ olduğunu söyledi.

Bu projeler için önceki yıllarda 743 milyon 445 bin TL harcama yapıldığını belirten Vali Öner, 2022 yılında ayrılan ödenek tutarı ise 427 milyon 360 bin TL olduğunu, dönem sonuna kadar 252 milyon 942 bin TL harcama yapıldığını kaydetti.

Vali Öner ayrıca, 27 kurum ve kuruluşa ait toplam 227 projeden devam eden projelerin 153, başlanamayan projelerin 24, biten projelerin 32, ihale aşamasında ki projelerin 10 ve tasfiye edilen projelerin sayısının ise 8 adet olduğunu, bu projelerin 38’inin enerji, 33’ünün tarım, 53’ünün ulaştırma, 15’inin eğitim, 7’sinin sağlık, 2’sinin turizm ve 79’unun da diğer kamu hizmetlerine ait olduğunu dile getirdi.

Vali Öner’in değerlendirmelerinin ardından Bölge Müdürlükleri ve ilgili kurum yetkilileri tarafından, kurum çalışmaları hakkında sunumlar yapıldı ve koordinasyonu gerektirecek hususlar ifade edildi.