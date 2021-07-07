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Ardahan’da il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı

Ardahan’da il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirildi.

ARDAHAN 07.07.2021, 09:13
Ardahan’da il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı

Ardahan’da il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirildi.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sunum yapılan toplantıda, 2021 yılı ilk 6 aylık dönem çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda ayrıca, çeşitli kurumların kurs talepleri, iş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri, mesleki eğitim kursları ve iş başı eğitim programları ile diğer gündem maddeleri değerlendirildi.

Toplantıya Vali Hüseyin Öner’in yanı sıra Vali Yardımcıları Cem Gümrükçü, Mustafa Gürbüz, ilgili kurum müdürleri ve oda başkanları katıldı.
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