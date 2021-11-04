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Ardahan’da hayvan hırsızları tutuklandı
Ardahan’da büyükbaş hayvan hırsızlığı suçlamasıyla yakalanan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
ARDAHAN 04.11.2021, 21:33
Ardahan’da büyükbaş hayvan hırsızlığı suçlamasıyla yakalanan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının teknik takip uyguladığı soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Çatalköprü köyünde Y.Ç’ye ait 6 büyükbaş hayvanın ahırın duvarı patlatılarak çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin yeri ve kimliklerini belirledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı, sulh ceza hakimliğine sevk edilen sanıklardan 4’ü tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.