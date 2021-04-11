banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
NBA'de Türk gecesi
NBA'de Türk gecesi
Neden her Ramazan'da hurma yenir?
Neden her Ramazan'da hurma yenir?
Aşı turizminde yeni adres bakın neresi?
Aşı turizminde yeni adres bakın neresi?
Yemeksepeti'ne milyonluk ceza!
Yemeksepeti'ne milyonluk ceza!

Ardahan’da hasta ve yaşlılara ’evde nüfus cüzdanı’ hizmeti

Ardahan Valiliği Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, 75 yaş üstü vatandaşlara evlerinde hizmet ulaştırıyor.

ARDAHAN 11.04.2021, 10:31
1
Ardahan’da hasta ve yaşlılara ’evde nüfus cüzdanı’ hizmeti

Ardahan Valiliği Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, 75 yaş üstü vatandaşlara evlerinde hizmet ulaştırıyor.

Yeni kimlik kartı değiştirme ve diğer nüfus hizmetlerine ihtiyaç duyan 75 yaş üstü vatandaşların talepleri üzerine Nüfus Müdürlüğü personeli, vatandaşların evlerine kadar giderek hizmet veriyor. Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in yakından takip ettiği "evde nüfus hizmeti" uygulaması ile yaşlılara kolaylık sağlanmasıyla birlikte, korona virüs salgınından etkilenme riskleri de azaltılıyor.

Evde nüfus hizmeti alan vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, Vali ve nüfus müdürlüğü personeline teşekkür ettiler.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
10°
parçalı az bulutlu