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Ardahan’da Güvenlik Korucularına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri Düzenlendi

ARDAHAN'DA GÜVENLİK KORUCULARINA YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

ARDAHAN 20.10.2020, 16:26
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Ardahan’da Güvenlik Korucularına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri Düzenlendi

İçişleri Bakanlığınca düzenlenen "Hizmet içi Eğitimi" programı kapsamında Ardahan’daki güvenlik korucularına yönelik "Yerinde Eğitim Semineri" düzenlendi.

Ardahan İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezinde düzenlenen seminere, İçişleri Bakanlığı Korucular Dairesi Başkanı Mithatcan Kutluca, Ardahan Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Güngör, Il Jandarma Komutanı J. Albay Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Jandarma Genel Komutanlığı Güvenlik Korucuları İşlem Şube Müdürü J. Albay Seydi Salman, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı personeli ile Ardahan ilinde görev yapan Güvenlik Korucuları katıldı.

Koruculara, Güvenlik Korucuları işlemlerinin yürütülmesi, istihbarata karşı koyma, vatanseverlik, yardımlaşma, dayanışma, milli ve ahlaki kültürel değerler konularında eğitim verildi.

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