Ardahan’da evini kumarhaneye çeviren ve kumar oynayan kişilere ceza yağdı

Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı Aşağıcambaz köyündeki evini kumarhaneye çeviren ev sahibi ve evde kumar oynayan kişilere ceza yağdı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Covid-19 önlemlerine rağmen Çıldır ilçesine bağlı Aşağıcambaz köyündeki bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve köy evinde kumar oynayan 3 şahsa 12 bin 600 lira ceza kesildi. Denetimlerde, çok sayıda iskambil kağıdı ile kumarda bahis amaçlı kullanıldığı tespit edilen 570 liraya el konuldu.

Ekipler, 3 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 12 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.