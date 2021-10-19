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Ardahan’da ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ kampanyası başladı

Ardahan’da ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ kampanyası hayata geçirilerek, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yürütülmeye başlandı.

ARDAHAN 19.10.2021, 10:06
Ardahan’da ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ kampanyası başladı

Ardahan’da ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ kampanyası hayata geçirilerek, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yürütülmeye başlandı.

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele ve madde bağımlılığın önüne geçilmesi, risk faktörlerinin belirlenerek etkin strateji ve faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının koordinesinde hedef kitlesi anne ve anne adaylarına yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme maksatlı “En İyi Narkotik Polisi Anne” kampanyası Jandarma ekipleri tarafından köylerde başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli ve alanında uzman personelce İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda “En İyi Narkotik Polisi Anne” ve Aile içi şiddetle mücadele kapsamında projesi çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında Çıldır Aşıkşenlik Köyünde ikamet eden anne ve anne adayı olan vatandaşlara yönelik uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı konuları ve aile içi şiddetle mücadele konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme semineri düzenlenerek, bilgilendirme faaliyetine katılan bayanların cep telefonlarına “Uyuma” uygulaması yüklenerek kullanımı konusu anlatıldı.

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