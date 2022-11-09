Ardahan’da dış ticaret eğitimi yapılacak

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası, Serhat Kalkınma Ajansı işbirliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı #Gençİstihdamı teması çerçevesinde Ardahan Dış Ticaret Eğitimi gerçekleştirilecek.

28 Kasım tarihinde başlayan eğitim 1 Aralık tarihinde sona erecek. Eğitimlerle ilgili olarak açıklama yapan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci "İlimizde bulunan Sınır kapılarımızda üyelerimizin ve Ardahan’lıların tacirlerin, ticaret yapması amacı ile paydaşlarımızla birlikte dış ticaret eğitimi gerçekleştireceğiz. Dış ticaret konusunda deneyimli eğitimcilerimizin gerçekleştireceği programda Mevzuat Bilgilendirmesi, Pazar Araştırması, Uygulamalı Eğitim, Tüm dış ticaret sürecinin anlatımı ve bilgilendirmesi, Dış ticaret bağlamında devlet destekleri, Yurt dışında nasıl birim kurulabilir gibi alanlarda eğitim olacaktır. Dış ticaret konusunda temelden başlayacak bu eğitimlerimizehttps://l24.im/uy9H7m1linkinden ulaşarak herkes kayıt yaptırabileceklerdir. Ardahanlı tacirlerimizi ve üyelerimiz eğitimlere katılmaları ve bu alanda dış ticaret gerçekleştirmeleri ilimize ekonomik anlamda önemli katkı sunacaktır. SMS yolu ile de üyelerimiz bilgilendirme yaparak kayıt linki gönderileceklerdir. Yoğun bir katılımın olacağını ümit ediyorum" dedi.