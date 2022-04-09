Ardahan’da çiftçilere tohum dağıtıldı

Ardahan’da "Atıl Tarım Arazilerinde Arpa ve Tritikale Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" bağlamında 718 çiftçiye sertifikalı tohum dağıtımı yapıldı.

Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen törende 718 çiftçiye yaklaşık 7 bin 180 dekar alan için 143 ton arpa ve 10 ton tritikale tohumu verildi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, törende yaptığı konuşmada, "Atıl Tarım Arazilerinde Arpa ve Tritikale Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" ile amaçlarının atıl arazilerini değerlendirmek olduğunu söyledi.

Projenin çiftçilere büyük kazanç sağlayacağını ve ülkede ihtiyaç hissedilen hububat, baklagil ve yağlı tohumlarda üretimin artacağının önemine değinen Vali Öner, "Bir milyon liralık bütçesi olan projenin 500 bin lirasını bakanlık, 250 bin lirasını İl Özel İdaresi ve 250 bin lirasını da çiftçi katkısıyla uygulandı. Bugün 143 ton arpa ile 10 ton tritikale tohumu dağıtımını yapıyoruz. Projemizin hayırlı uğurlu olmasını ve çiftçilerimiz için bereketli bir hasat dönemine vesile olmasını diliyorum. İlimizde Tarımsal ve Hayvansal Üretimi arttırmaya, geliştirmeye, çiftçilerimizi desteklemeye yönelik projelerimiz ve çalışmalarımız devam edecektir." diye konuştu.