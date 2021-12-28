Ardahan’da çakır kuşu donmak üzereyken bulundu

Ardahan’da jandarma tarafından Çamlıçatak köyü kırsalında bulunan ve soğuktan donmak üzere olduğu belirtilen çakır kuşu korumaya alındı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timi, Çamlıçatak köyü bölgesinde faaliyet yürütürken yaralı çakır kuşu buldu. Jandarma ekipleri, dondurucu soğukların etkisiyle bitkin düştüğü tespit edilen yaralı kuşu bölgeden aldıktan sonra veterinere götürdü.

Veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirilen çakır kuşu Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edildi. Çakır kuşu, tedavisinin ardından bulunduğu bölgede doğaya salınacak.