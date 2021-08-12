banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Piyasaların gözü kulağı faizde!
Piyasaların gözü kulağı faizde!
İnstagram hesabınız çalınırsa ne yapabilirsiniz?
İnstagram hesabınız çalınırsa ne yapabilirsiniz?
Meteoroloji uyardı! Çok şiddetli yağış geliyor
Meteoroloji uyardı! Çok şiddetli yağış geliyor
UEFA Süper Kupa Chelsea'nin
UEFA Süper Kupa Chelsea'nin

Ardahan’da bir mahalle karantinaya alındı

Ardahan’ın Hanak ilçesinde bir mahalle korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.

ARDAHAN 12.08.2021, 09:31
Ardahan’da bir mahalle karantinaya alındı

Ardahan’ın Hanak ilçesinde bir mahalle korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Ardahan’ın Hanak ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla ilçede bulunan Ortakent Mahallesi korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildi.

Kurulun yaptığı açıklamada, “Karantina süresince mahalleye giriş ve çıkışların ilçe jandarma komutanlığınca kapatılarak zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanmasına, mahalle içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamalarına ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına bu kararlara uymayanların ise cezai işlem uygulanacağı” belirtildi.
Yorumlar (0)
28°
açık