Ardahan’da bir köy karantinaya alındı

Ardahan’da bir köy artan korona virüs vakaları sebebiyle karantina altına alındı.

Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Dedeşen köyü, Covid 19 vakasına rastlanılması ve çok sayıda temaslı kişi olması nedeniyle karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Göle ilçesine bağlı Dedeşen köyünde karantina kararı alındığı belirtildi.

Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışını kontrol altına aldı.