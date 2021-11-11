Ardahan’da binlerce fidan toprakla buluştu

Ardahan’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü kapsamında binlerce fidan aynı günde toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ve her yıl 11 Kasım’da gerçekleştirilecek olan ‘Milli ağaçlandırma günü’ kapsamında “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” sloganıyla fidan dikim organizasyonu Ardahan devlet hastanesi bahçesinde belirlenen alanda gerçekleştirildi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, fidan dikiminde yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinde ormanların rolünün önemli olduğunu söyleyerek, "Dünyayı tehdit eden unsurlardan biri de iklim değişikliği ve bu nedenle ağaçlandırma çok önemli’’ dedi.

Vali Öner, "Biz yıl içinde çok ciddi bir ağaçlandırma yaptık. Şu ana kadar 181 bin fidan diktik. Yılsonuna kadar bu rakam 190 bini geçecek inşallah. Bu milli ağaçlandırma günü bir fırsat bizim için. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Bu çalışma ile hem kentimizi ve hem de ülkemizi güzelleştirmiş olacağız. Erozyonla mücadele etmiş olacağız. Gelecek nesillere daha sağlıklı bir ortam ve dünya bırakmış olacağız. İklim değişikliği hem ülkemizi hem de dünyayı tehdit eden gelişmelerden biri. Bu ağaçlandırma çalışmalarımız bu anlamda da çok önemli. Üretim ve sanayi usulleri konusunda ülkelerin göstereceği özen hem de ferden bizlerin gayretleri ile birlikte ülkemizi ve dünyayı koruyacak adımların inşallah mütevazi parçaları oluruz. İl genelinde bugün 5 bin ağaç dikimi gerçekleştirilecek. Çoğunlukla sağlık kurumlarımız ile okullarımızın bahçelerinde bu fidanları toprakla buluşturacağız" şeklinde konuştu.