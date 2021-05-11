banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ülkelerden İsrail'e çağrı!
Ülkelerden İsrail'e çağrı!
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden koronavirüs aşı kartı nasıl alınır ?
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden koronavirüs aşı kartı nasıl alınır ?
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!

Ardahan’da binlerce ağaç toprakla buluştu

Ardahan’da kentin var olan ormanlarını korumak ve geliştirmek için binlerce fidan dikildi.

ARDAHAN 11.05.2021, 12:36
Ardahan’da binlerce ağaç toprakla buluştu

Ardahan’da kentin var olan ormanlarını korumak ve geliştirmek için binlerce fidan dikildi.

Türkiye’deki orman alanlarının korunması ve ağaçlandırmanın teşviki amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ’Gönül Elçileri Projesi kapsamında, Ardahan valiliği ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Ardahan-Kars kara yolu üzerinde bulunan ’hatıra ormanına’ fidanlar dikildi.

Etkinlikte fidan diken Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan merkez ve ilçelerde eş zamanlı olarak fidan dikildiğini belirterek, proje kapsamında ’Bereket Ormanları’ adı altında ormanların kurulduğunu ve fidan dikimlerinde sayının yüz bin’e ulaştığını kaydetti. Bu tür projelere destek vermeye devam edeceklerini aktaran Öner, çocuklarımızı yeşilsiz ve ormansız bırakmayalım ifadesiyle kurulan bereket ormanlarıyla, ülkemiz ormansız bırakılmadı" dedi.

Etkinliğe, Öner’in yanı sıra Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
Yorumlar (0)
18°
açık