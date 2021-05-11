Ardahan’da binlerce ağaç toprakla buluştu

Ardahan’da kentin var olan ormanlarını korumak ve geliştirmek için binlerce fidan dikildi.

Türkiye’deki orman alanlarının korunması ve ağaçlandırmanın teşviki amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ’Gönül Elçileri Projesi kapsamında, Ardahan valiliği ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Ardahan-Kars kara yolu üzerinde bulunan ’hatıra ormanına’ fidanlar dikildi.

Etkinlikte fidan diken Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan merkez ve ilçelerde eş zamanlı olarak fidan dikildiğini belirterek, proje kapsamında ’Bereket Ormanları’ adı altında ormanların kurulduğunu ve fidan dikimlerinde sayının yüz bin’e ulaştığını kaydetti. Bu tür projelere destek vermeye devam edeceklerini aktaran Öner, çocuklarımızı yeşilsiz ve ormansız bırakmayalım ifadesiyle kurulan bereket ormanlarıyla, ülkemiz ormansız bırakılmadı" dedi.

Etkinliğe, Öner’in yanı sıra Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.