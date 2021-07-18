banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Geceliği 20 Bin Euro olan villalar bile doldu!
Geceliği 20 Bin Euro olan villalar bile doldu!
Çekini ödeyemeyene bir imkan daha sağlandı
Çekini ödeyemeyene bir imkan daha sağlandı
İçişleri Bakanlığı raporu: 106 Bin 740 silah kayıp!
İçişleri Bakanlığı raporu: 106 Bin 740 silah kayıp!
Mustafa Sarıgül kongrede rahatsızlandı
Mustafa Sarıgül kongrede rahatsızlandı

Ardahan’da Bayram öncesi denetimler arttı

Ardahan’da Kurban Bayramı öncesi İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimlerini arttırdı.

ARDAHAN 18.07.2021, 18:16
Ardahan’da Bayram öncesi denetimler arttı
banner502

Ardahan’da Kurban Bayramı öncesi İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimlerini arttırdı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan yerlerde denetimlerini arttırdı. Otogar ve araç yoğunluğunun olduğu bölgelerde araçları kontrol eden Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülere emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, yolculardan da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kuralına dikkat etmelerini istedi.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501