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Ardahan’da afetlere hazırlık hususu masaya yatırıldı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner Başkanlığında, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

ARDAHAN 25.01.2021, 18:35
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Ardahan’da afetlere hazırlık hususu masaya yatırıldı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner Başkanlığında, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplumda afet farkındalığın geliştirilmesi, afet risklerinin azaltılması ve önlem alınması konusunda davranış değişikliği oluşturulması maksadıyla 2021 yılı, İçişleri Bakanlığınca Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak ilan edildi. Afet Eğitim Yılı çalışmaları doğrultusunda ülke genelinde Afet Risk Azaltma Planı çalışmalarına başlandı. İller bazında hazırlıklarına başlanan planlara ek olarak çeşitli başlıklar altında düzenlenecek eğitimler ile Afet Eğitim Yılı’nda vatandaşların afetlere ilişkin farkındalığının artırılması sağlanacak. Ardahan’da bu kapsamda İRAP Hazırlık çalışmalarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Vali Hüseyin Öner, ülkemizin, jeolojik ve coğrafi yapısı ve iklim özellikleri itibariyle afetlerden çok fazla etkilenen ve yüksek derecede risk taşıyan bir coğrafyada bulunduğuna vurgu yaparak, 2021 Yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı hedefleri doğrultusunda ilimizde vatandaşlarımızın tamamına ulaşmayı hedefleyen “Afet farkındalığı” eğitimlerinin verileceğini kaydetti.

Vali Öner daha sonra şunları söyledi:

“Dünyada ki gelişmelere paralel, doğa ve insan kaynaklı afetlerin etkilerinin arttığı bir çağı yaşıyoruz. Düzensiz kentleşme, hızlı nüfus artışı, iklim değişiklikleri, çarpık sanayileşme, bulaşıcı hastalıklar gibi mevcut tehlike ve riskler, toplumların bir arada yaşamalarına karşı tehditler oluşturmaktadır. Bu tehlike ve tehditler ile baş etmenin temel yöntemi hayatın tüm alanlarına yönelik tehlike ve riskleri belirleyip, bunlara karşı gereken tedbirleri almaktır. Bu suretle toplumsal yaşam kalitesinin yükseltilmesi sürekli hale gelecektir. Bu anlamda 4. Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi alanında gerekli hazırlıkları yapmak, kamuoyuna yönelik eğitici, aydınlatıcı faaliyetler yürütmek, topluma yönelik eğitimler düzenlemek, bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörle işbirliği yapmak gibi temel görevler İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına verilmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görevleri ve bu görevlerin yerine getirilmesine yönelik hedefler doğrultusunda 2021 yılı, İçişleri Bakanlığınca, “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edilmiş ve ülkemiz genelinde “Afet Eğitim Seferberliği” başlatılmıştır.

Bu doğrultuda ilimizde de bir taraftan afetler bakımından bilinçli toplum hedefine ulaşmak, diğer taraftan muhtemel tehlikelerden doğabilecek risklerin azaltılması bakımından öncelikle yöremizin, şehrimizin içinde bulunabileceği tehlikelerin tespit edilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki riskleri azaltmak, afetlere müdahale edilmesi ve iyileştirme çalışmaları yapılmasından çok daha az maliyetli olmasının yanı sıra, can ve mal kaybını engellemede de daha etkili bir yöntemdir. “İl Afet Risk Azaltma Planımızla ilimiz için olası riskleri ve bu risklerin nasıl azaltılacağını planlamakla birlikte, ilimizin afetsellik kapasitesini de ortaya çıkarmış olacağız. İlimizin Afet Müdahale kapasitesini bilmemiz çok önemlidir. Etkin bir mücadele ancak bu durumda mümkün olur.

Değerli katılımcılar, 2021 Yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı hedefleri doğrultusunda ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın tamamına ulaşmayı hedefleyen çeşitli eğitim etkinliklerini, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitemiz ile işbirliği içinde, İl Afet İl Müdürlüğümüzün sorumluluğunda yürütmekle birlikte, bu yıl bilhassa ilimizdeki tüm kamu çalışanlarına, köy ve mahalle muhtarlarına, “Afet Farkındalığı” eğitimi verilmesini sağlayacağız. Tüm bu çalışma başlıklarına ilişkin hususlarda AFAD İl Müdürlüğümüze gerekli her türlü kolaylığın gösterilmesini istiyorum. İnsanımız afetler konusunda ne kadar bilinçli olursa, biz devlet olarak, millet olarak afetler konusunda o kadar avantajlı oluruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, meslek örgütleri ve üniversitemiz yetkililerinin gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyorum.”

Vali Öner’in konuşmasının ardından İl AFAD Müdürü Mehmet Nuri Değişman tarafından Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde ilimiz nezdinde yapılacak çalışmalarla ilgili sunumlar yapıldı.

Toplantıya Vali Hüseyin Öner’in yanı sıra Belediye Başkanı Faruk Demir, Vali Yardımcısı Mustafa Gürbüz, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
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