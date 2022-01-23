Ardahan’da 2022 yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında İl Koordinasyon Kurulunun 2022 yılı birinci dönem toplantısı, gerçekleştirildi.

Vali Hüseyin Öner, yatırımcı kuruluşların bir önceki dönemde yaptıkları yatırımları değerlendirmek ve koordinasyonu gerektirecek hususları tespit ederek gereğini yapmak amacıyla 2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

2022 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında geçtiğimiz yıl yapılan çalışmaların değerlendirileceğini belirterek, ildeki son verileri paylaşan Vali Öner, yatırımcı kuruluşların yatırım izleme raporlarına göre kentte 29 kuruluşa ait 234 proje bulunduğunu, bu projelerin toplam proje tutarı 2 milyar 708 milyon 401 bin TL’ olduğunu söyledi.

Vali Öner ayrıca, 29 kurum ve kuruluşa ait toplam 234 projeden ise devam eden projelerin 78, başlanamayan projelerin 28, biten projelerin 120, ihale aşamasında ki projelerin 6 ve tasfiye edilen projelerin sayısının ise 2 adet olduğunu, bu projelerin 28’inin enerji, 35’inin tarım, 35’inin ulaştırma, 35’inin eğitim, 6’sının sağlık, 7’sinin turizm ve 88’inin de diğer kamu hizmetlerine ait olduğunu dile getirdi.

Toplantı sonunda konuşan Vali Öner, “Bugün sizlerden, inşaat sezonu kısa olan ilimize ayrılan ödeneklerin her kuruşunun zamanında yatırıma dönüşmesi için yapacağınız hazırlıkları tamamlamanızı, yapımı devam eden veya yeni başlayacak olan yatırımlarınızda, denetim ve kontrol görevinin zamanında yapılmasını, özellikle koordinasyonu gerektiren sıkıntılar var ise bunları değerlendirip çalışma sezonu öncesinde çözüme yönelik iradeyi göstermenizi istiyorum. Yeni yatırım döneminde yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum.” dedi.