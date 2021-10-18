banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
McDonald’s Türkiye, 'bisikletli kurye' dönemine geçti!
McDonald’s Türkiye, 'bisikletli kurye' dönemine geçti!
Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı
Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Bill Gates’in kızı imam nikahıyla evlendi
Bill Gates’in kızı imam nikahıyla evlendi

Ardahan’da 12 bin 820 kök kenevir imha edildi

Ardahan’da boş arazide kendiliğinden yetiştiği belirlenen 12 bin 820 kök Hint keneviri görevlilerce yakılarak imha edildi.

ARDAHAN 18.10.2021, 10:10
Ardahan’da 12 bin 820 kök kenevir imha edildi

Ardahan’da boş arazide kendiliğinden yetiştiği belirlenen 12 bin 820 kök Hint keneviri görevlilerce yakılarak imha edildi.

Çıldır İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, narkotik köpeği Ateş’in de desteğiyle Kurtkale ve Kayabeyi köyleri bölgesinde boş arazide kendiliğinden Hint keneviri yetiştiğini belirledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri eşliğinde Kurtkale ve Kayabeyi köyü bölgesinde 12 bin 820 kök Hint keneviri sökülerek bir araya toplandı.

Kenevirler daha sonra yakılarak imha edildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2