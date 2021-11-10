Ardahan’da 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinliği

Ardahan’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Valilik binası önünde başlayan törende Atatürk Anıtı’na Valilik, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelengi bırakıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde ise iki dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Protokol üyeleri Valilik binası önünde saygı duruşunda bulundu.

Sirenlerin çalmasıyla Kongre Caddesindeki sürücüler de araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu.