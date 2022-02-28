Ardahan Müftüsü Dr. Hayri Erenay, din görevlileriyle bir araya geldi

Ardahan İl Müftüsü Dr. Hayri Erenay, Posof İlkokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıda din görevlileriyle bir araya geldi.

Programa Ardahan İl Müftüsü Dr. Hayri Erenay, İl Müftü Yardımcısı Mikail Polat, İlçe Müftüsü Osman Gül ve din görevlileri katıldı.

Din görevlileriyle yaptığı tanışma mahiyetindeki ilk buluşmada konuşan İl Müftüsü Erenay “Ön yargılarımız bizi kelepçesiz mahkûmlar haline getirir. Bizler görevimizi sürdürürken, dinimizi ön yargısız bir şekilde, bütün vatandaşlarımıza ulaşarak, sahih temel bilgilerle anlatacağız” dedi.

Dr. Erenay konuşmasına şöyle devam etti: “Şunu iyi bilin ki yaptığınız görev kutsal bir meslektir. Bizleri bu önemli coğrafyada istihdam eden takdir-i ilahi aynı zamanda bize büyük sorumluluklar yüklemiştir. Tabi ki bunun mükâfatını Cenabı- Allah en güzel şekilde verecektir.

Toplantının akabinde yapımı devam eden Site Camii’nde incelemelerde bulunan Erenay, İlçe Müftüsünden yapımı devam eden Camii hakkında bilgiler aldı. Dr. Erenay’a sunduğu brifingde Müftü Gül, “Kış şartları dolayısıyla ara verilen Site Camii’mizin yapımına kaldığı yerden devam edeceğiz. Camii’nin yapımını bir an önce tamamlayarak en kısa zamanda ibadete açmayı hedefliyoruz.”

Erenay İlçe Müftüsü ile Camii inşaatına dair istişarelerde bulunduktan sonra örgün eğitime devam eden 4-6 yaş Kur’an kursunu ziyaret edip kurs hakkında bilgiler aldı.