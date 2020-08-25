Ardahan Belediyesi’nin pandemi ile mücadelesi devam ediyor

Ardahan Belediyesi ekipleri, kent sağlığı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Korona virüsle mücadeleye salgının ülkemizde görüldüğü ilk günkü hassasiyetle devam eden belediye ekiplerimiz dezenfekte faaliyetlerini de sürdürüyor.

Kent genelinde dolmuş ve taksi durakları, halk pazarı ile kamu kuruluşları dezenfekte edildi. Ayrıca ekipler belediye ve nikah salonunda belli aralıklarla dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.