Ardahan Belediyesinden parklarda yenileme çalışması

Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar bağlamında hem şehir merkezindeki parklarda bulunan kamelyalar yenileniyor, hem de ağaç budama işlemleri gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Faruk Demir’in talimatı ile kolları sıvayan Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Park ve Bahçeler Birimi çalışanları, kentte yer alan Milli Egemenlik ve Abdullah Gül parklarındaki kamelyaları bütünüyle değiştirip, dalları uzayan ağaçlar için budama çalışmaları yapıyor.