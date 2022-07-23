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Ardahan Belediyesi yaya geçit sayısını arttırdı, yol çizgilerini yeniledi

Ardahan Belediyesi ekipleri, şehir merkezinde trafikte vatandaşların herhangi bir sıkıntı yaşamaması için yeni yaya geçitleri yaptı, silikleşen yol çizgilerini elden geçirdi.

ARDAHAN 23.07.2022, 14:52
Ardahan Belediyesi yaya geçit sayısını arttırdı, yol çizgilerini yeniledi

Ardahan Belediyesi ekipleri, şehir merkezinde trafikte vatandaşların herhangi bir sıkıntı yaşamaması için yeni yaya geçitleri yaptı, silikleşen yol çizgilerini elden geçirdi.

Yaz sezonuna hızlı bir şekilde giriş yapan Ardahan belediyesi ekipleri devam eden yol ve kaldırım yenileme, onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Faruk Demir’in talimatıyla kolları sıvayan ekipler, kent trafiğinde yayalar açısından güvenli geçişler sağlanması amacıyla kritik güzergâhlar üzerinde yeni yaya geçitleri oluşturdu ve bozulan yol çizgilerine yönelik bakım çalışması gerçekleştirdi.

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