Ardahan Belediye Başkanı Demir’in kandil mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Demir mesajında, “Rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin müjdecisi olan Regaip Gecesi; Allah’a yapılan ibadet ve duaların kabul edildiği, Mübarek üç ayların başlangıcıdır. Kardeşliğin daimi olduğu, Sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği mutu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı, Ramazan ayının habercisi Üç Aylar ve Regaip Kandili mübarek olsun” ifadelerine yer verdi.