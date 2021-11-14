Albay Aldemir ’bir hareketine bakar hayat’ kampanyası için direksiyon başına geçti

Ardahan İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İçişleri Bakanlığı tarafından, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek verdi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir trafik güvenliğine dikkat çekmek, ölüm ve yaralanmaları azaltmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek verdi. Albay Aldemir "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganıyla direksiyon başına geçerek, "Trafikte emniyet kemeri, yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli Trafik bir hareketine bakar" ifadesini kullandı.