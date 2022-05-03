AK Parti İl Başkanı Koç’tan bayram mesajı

AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç, halkın Ramazan Bayramını kutlarken, "Millet olarak sahip olduğumuz en önemli özelliklerimizden biri, birlik ve dayanışma ruhumuz; her şartta bizi birbirimize yakınlaştıran paylaşma duygumuzdur" dedi.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç, Ramazan Bayramı mesajı yayınlarken, şu ifadele yer verdi: "Bayramlar birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın en üst safhada yaşanmasına vesiledir. Millet olarak, gönül dünyamızı sonuna kadar açtığımız her bayram, bizi daha da yakınlaştırır. Ne mutlu ki; bu bayramda ibadetlerimizi, ziyaretlerimizi gerçekleştirebilecek; sevdiklerimizle bayramlaşmanın güzelliğini yaşayabileceğiz."

Başkan Koç sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ramazan Bayramı inşallah daha nice bayramı sağlıkla ve sevdiklerimizle karşılayabileceğimiz, birbirimize sarılabileceğimiz güzel yarınların müjdecisidir. Hayırlı işlere, millet ve ülke olarak gücümüze güç katacağımız gelişmelerin vesilesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam âleminin, milletimizin ve hemşerilerimin Mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Yapılan ibadetlerin kabulünü temenni ediyorum. Allah, milletimizin ve devletimizin sırtını yere getirmesin, birlik, beraberlik ruhunu ve kudretini daim etsin" dedi.