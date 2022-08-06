AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Ardahan’da

AK Parti’de 3 Kademe il, İlçe Başkanları Toplantısı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir başkanlığında gerçekleştirildi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ardahan’a gelen Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç ve partililer tarafından karşılandı.

İlk olarak İl Başkanı Kaan Koç’u makamında ziyaret ederek yapılan çalışma ve projeler hakkında bilgi alan Kandemir, sonrasında ise 3 Kademe İlçe Başkanları ve teşkilat mensupları ile toplantı yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç, 3 kademe İlçe Başkanları ve teşkilat mensupları ile güçlü ve büyük ekip olarak bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Koç, ’’Teşkilatımız ile birlikte gece gündüz demeden sahada çalışmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. İlk günkü dava bilinci ve ilk günkü aşk ile... Hep vurguladığımız gibi davamız bir, hedefimiz 2023." ifadelerini kullandı.

Kandemir ise Ardahan’a büyük önem verdiklerini ve teşkilat mensuplarına güveninin tam olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ardahan’da 3 kademe il yönetimimizle bir araya geldik. İlimizin sorunlarını, çözüm önerilerimizi ve çalışmalarımızı istişare ettik. Teşkilatlarımız, mücadelemizi milletimize anlatmaya devam edecek. Allah’ın izniyle 2023’de yeniden kazanacağız. AK Parti kazandıkça Türkiye kazanacak. Teşkilatımızın birliği, beraberliği ve heyecanı daim olsun."