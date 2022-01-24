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AK Parti Ardahan’dan Kabaş hakkında suç duyurusu

AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç ile partililer, Ardahan Adliyesine gelerek, Gazeteci Sedef Kabaş ve CHP Milletvekilleri Engin Özkoç ile Aykut Erdoğdu hakkında Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulundu.

ARDAHAN 24.01.2022, 12:51
AK Parti Ardahan’dan Kabaş hakkında suç duyurusu

AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç ile partililer, Ardahan Adliyesine gelerek, Gazeteci Sedef Kabaş ve CHP Milletvekilleri Engin Özkoç ile Aykut Erdoğdu hakkında Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in tüm parti teşkilatları olarak Kabaş için suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamasının ardından AK Parti Ardahan İl Başkanlığı da harekete geçerek soluğu Ardahan Adliyesinde aldı. İl Başkanı Koç ve il yöneticileri, Kabaş’ın yanı sıra aynı programda yer alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Koç, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “CHP’nin adeta yayın organı haline gelen Tele1 ekranlarında sistematik olarak partimize, Genel başkanımıza ilke, ahlak, hukuk tanımayan hakaretamiz ifadelerle en ağır saldırılar gerçekleştirilmektedir. 14 Ocak’ta, Uğur Dündar’ın moderatörlüğündeki programa CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve sözde Gazeteci Sedef Kabaş konuk olmuştur. Bu programda Kabaş, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bu defa hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakarette bulunmuştur. Daha öncesinde değişik zamanlarda ağır hakaretlerde bulunmuş program konukları da bu hakarete sessiz kalarak ortak olmuşlardır. Ülkemiz, son yirmi yıldır diplomasiden askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleri ile tarih sahnesinde kutlu yürüyüşüne devam etmektedir.

Yapılan kalkınma hamleleriyle prangalarından kurtulan ülkemiz itibar kazanmış; bölge coğrafyasında ve uluslararası arenada söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir. Bu büyük başarıda en büyük pay hiç şüphesiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a aittir. Siyasete girdiği yıllardan bu yana, muhalefete sayısız mağlubiyet yaşatan, halkın teveccühüyle seçimler kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu zaferlerini hazmedemeyen ’hazımsız güruh’ sistematik ve gözü dönmüş bir şekilde saldırılar düzenlemeye devam etmektedir.

Ülkemiz, bir yandan son yirmi yılda gerçekleştirdiği yoğun kalkınma hamleleri serüvenine devam ederken; bir yandan da maalesef dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek kadar düşük seviyede bir muhalefet anlayışının engellemeleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu seviyesi düşük muhalefet anlayışı, ülkemizin içeride ve dışarıda menfaatinin her daim karşısında yer alarak toplumsal huzurumuza kastedecek hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve gizli açık her türlü ihanet şebekeleriyle ortak hareket etmekten imtina etmemektedir.

Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet, bir kere daha kendisini göstermiştir. Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça, ’Büyük Türkiye’nin ’Büyük Lideri’nin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz.

Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklı selim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine arz ederiz.”

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