Ahıska’da iftar

Gürcistan’ın Ahıska bölgesinde iftar programı düzenlendi.

Azerbaycan Elçiliğince düzenlenen iftar yemeğine Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Azerbaycan Gürcistan Büyükelçisi, Bölge Din Sorumlusu, Tiflis şeyhi, Ahıska imamı ve Ahıskalılar katıldı.

İftar programında konuşan Diyanet Tiflis Ataşesi Ahmet Erdem, "İslam sevgi üzerine bina edilmiştir. Son iftar yeğinde bir araya geldik. Bu sofralar sevgi ve birlik beraberliğin sofrasıdır’ dedi.