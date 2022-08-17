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Ağustos sıcağı Posof yaylalarında kar bırakmadı
Uzun süren kış mevsiminin ardından Posof yaylalarında kalan kar kütleleri, Ağustos sıcağıyla birlikte tamamen eridi.
ARDAHAN 17.08.2022, 10:50
Uzun süren kış mevsiminin ardından Posof yaylalarında kalan kar kütleleri, Ağustos sıcağıyla birlikte tamamen eridi.
Ardahan’ın Posof ilçesinde bulunan yaylaların güneş almayan yerlerinde bulunan kar kütleleri, Ağustos sıcağıyla birlikte tamamen eridi. Karın erişmesiyle birlikte yeşilin her tonunu barındıran yaylalar göz kamaştırıyor.