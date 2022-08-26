Açıkyıldız’dan şarkıcı Gülşen’e tepki

AK Parti Ardahan merkez ilçe başkanı Özgür Açıkyıldız, konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözler sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen’i eleştirdi.

Açıkyıldız, "İmam hatip okullarından şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz gibi hakkın ve adaletin yolunda can veren kahramanlar çıkmıştır" dedi.

Açıkyıldız, ’’Yıllardır ülkemizde belli bir kitlenin içinde sakladığı din düşmanlığı kendine sanatçı diyen bir ahlaksız tarafından tekrardan dile getirilerek kendini göstermiştir. Yıllardır ülkemizde dini eğitimin kalesi olmuş ve Cumhurbaşkanı çıkaran potansiyelli öğrencilerin eğitim yuvası olan İmam-Hatip okullarına atılan iftira ve karalama içeren sözleri şiddetle kınıyorum. Sanatçı toplumun tüm değerlerini benimseyen ve toplumun tamamını kucaklayan insanların taşıyacağı bir sıfattır. Asıl sapıklık ise sergileyecekleri bir sanata ve yeteneğe sahip olmayan kişilerin giydikleri kıyafetler, sergiledikleri vücutlar ve yaptıkları toplumu bölen açıklamalarla gündem olma çabalarıdır. Gülşen denen şahsın yaptığı açıklamada bu sapıklığın bir neticesidir’’ dedi.