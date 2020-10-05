Son Dakika
Türk savunma sanayisi denizcilikte katlanarak büyüyor; 3 MİLYAR DOLARLIK SEKTÖR 12 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR
Tüketicilerin %65’i pandemi sonrası küçük işletmeleri tercih ediyor, önlemleri anında ve yerinde görmek istiyor!
9’ncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Vali Hüseyin Öner’e nezaket ziyaretinde bulundu
ERZURUM’DA 9’NCU KOLORDU’NUN KOMUTANI TÜMGENERAL ERHAN UZUN, VALİ HÜSEYİN ÖNER’E NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.
ARDAHAN 05.10.2020, 12:13
2
Erzurum 9’ncu Kolordu’nun Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Vali Hüseyin Öner’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ardahan 25’nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar’ın da eşlik ettiği ziyarette Vali Öner ile Tümgeneral Uzun bir süre sohbette bulundu.
Ziyaretin ardından Vali Öner ve Tümgeneral Uzun Tarihi Kongre Binasını gezdiler. Vali Öner, nazik ziyareti dolayısıyla Tümgeneral Uzun’a teşekkür etti.
30°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Ekim 2020
|İmsak
|05:34
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:11
|Akşam
|18:47
|Yatsı
|20:06
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2