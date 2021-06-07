93 Harbi anıtı temeli dualarla atıldı

Çıldır Belediye Başkanlığı tarafından yapılması planlanan 93 Harbi anıtı için temel atma töreni düzenlendi.

Temel atma törenine Çıldır Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu, İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Ülkü , İlçe Müftüsü Rahmi Temiz, belediye encümenleri, ilçe mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Müftü Temizin yaptığı dua sonrası kurban kesilerek temel atıldı.

93 Harbinde yaşanan olayların tarihe damga vurması ile birlikte, Çıldır’da mücadele veren kahramanlar için anıt yapımı kararı alan Çıldır Belediye başkanı Kemal Yakup Azizoğlu yaptığı açıklamada "93 Harbinde Çıldır halkı mücadelesini bir an bile bırakmadan düşmana göğüs germiştir. Bir çok vatandaşımız şehit düşmüş, çeşitli işkenceler görmüş, esir düşmüştür. Yaşanan onda kötü olaylara rağmen vatanını terk etmeyerek kanının son damlasına kadar mücadelesini sürdürmüştür. Bizlerde Çıldır Belediyesi olarak yaşanan bu kara günler anısına şehitlik yaptırma kararı alarak hayata geçireceğiz. Yapacağımız abidede için bugün kazmayı vurduk. En kısa zamanda tamamlayıp ilçemize bu anıtı kazandıracağız" dedi.