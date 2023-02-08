12 sınıf öğrencisi harçlığını depremzedelere bağışladı

Ardahan’da 12. Sınıf öğrencisi Toprak Yıldız okul harçlığını depremzedelere bağışladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından Ardahan TOBB ortaokulunda okuyan 12 sınıf öğrencisi Toprak Yıldız, kumbarasında biriktirdiği paralarla yardım kolisi oluşturarak bölgeye ulaştırılması için yetkililere teslim etti. Ardahan Belediye Başkanlığına giderek Başkan Faruk Demir’le görüşen Toprak Yıldız, yaklaşık dört aydır kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere bağışlamak istedi. Başkan Faruk Demir’in nakdi yardım alamadıklarını söylemesi üzerine marketten çocuk bezi aldı.

Toplamda 12 adet çocuk bezi alan Toprak Yıldız, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile birlikte Valilik tarafından oluşturulan yardım toplama merkezindeki yetkililere teslim etti.